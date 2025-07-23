Зеленский высказался о независимости антикоррупционных институтов

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Россия не повлияет на деятельность правоохранительных органов. Обращение главы государства опубликовано в Telegram.

© Lenta.ru

Зеленский подчеркнул, что будут сохранены все нормы независимости антикоррупционных институтов.

«Не будет никакого российского влияния и вмешательства в деятельность правоохранительных органов, и — что очень важно — будут сохранены все нормы независимости антикоррупционных институтов», — высказался президент.

22 июля Зеленский подписал законопроект, который предполагает ограничение полномочий двух антикоррупционных ведомств. В ответ на это жители Киева, Одессы, Днепра и Львова вышли на протесты против принятия закона.

На фоне действий Зеленского президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон при администрации Джо Байдена передал Украине огромные средства на закупку вооружений, однако Киев вряд ли потратил все эти деньги по назначению.