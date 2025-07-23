Третий раунд переговоров делегаций России и Украины начался в Стамбуле

Представители России и Украины начали в Стамбуле третий раунд переговоров о мирном урегулировании военного конфликта. Об этом в среду, 23 июля, сообщило ТАСС.

Незадолго до этот двухстороннюю встречу провели главы российской и украинской делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров. Она прошла во дворце Чираган.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия не надеется «на прорывы из разряда чудес» в ходе грядущих переговоров с Украиной. Он также уточнил, что главной темой на встрече станет обсуждение проектов меморандумов.

Украинский президент Владимир Зеленский ранее сообщил, что стороны обсудят новый обмен пленными военнослужащими, а также подготовку встречи глав государств. Кроме того, он поручил сформировать украинскую делегацию для переговоров с российской стороной.

Мединский и Умеров встретились перед началом переговоров в Стамбуле

По словам журналиста Константина Придыбайло, украинские дипломаты выразили недовольство тем, что стол для них переместили ближе к российскому из-за жары у дворца Чираган, где будут проходить переговоры сторон.