Сийярто рассказал, что нужно для мира на Украине

Для решения украинского конфликта требуется всеобъемлющее соглашение о сотрудничестве между Россией и США.

Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу М1.

«Для окончания войны на Украине необходимо крупное, всеобъемлющее, многогранное российско-американское соглашение о сотрудничестве», — цитирует его ТАСС.

По мнению Сийярто, соглашение между Москвой и Вашингтоном приведёт к укреплению безопасности во всём мире.

Глава МИД Сийярто: Венгрия не откажется от нефти и газа России

Ранее он выразил надежду на то, что «борцовская дипломатия» улучшит отношения между Россией и США.