Сийярто рассказал, что нужно для мира на Украине

Сийярто: для мира на Украине нужно соглашение между Россией и США
Для решения украинского конфликта требуется всеобъемлющее соглашение о сотрудничестве между Россией и США.
Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу М1.
«Для окончания войны на Украине необходимо крупное, всеобъемлющее, многогранное российско-американское соглашение о сотрудничестве», — цитирует его ТАСС.
По мнению Сийярто, соглашение между Москвой и Вашингтоном приведёт к укреплению безопасности во всём мире.
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Ранее он выразил надежду на то, что «борцовская дипломатия» улучшит отношения между Россией и США.