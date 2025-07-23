В Раде предупредили об опасности Порошенко* и Кличко

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский выступил с предупреждением бывшему президенту Украины, председателю партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко* (включен в России в список террористов и экстремистов) и мэру Киева Виталию Кличко о грозящей им опасности в связи с возможным решением Владимира Зеленского.

По словам депутата, Зеленский может сделать этот ход после разгрома Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"Могу всем предсказать следующее 2 хода Зеленского", - написал Дубинский в своем Телеграм-канале.

По его словам, Зеленский может "посадить Порошенко* с нарративом "мы и без НАБУ боремся с коррупцией", а также "снять с поста мэра Киева Кличко".

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"После этого можно переходить к выборам", - объяснил депутат мотивы Зеленского.

* - Лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.