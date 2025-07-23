Раскрыта неожиданная роль Ермака в украинской делегации на переговорах

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отправился на переговоры в Турцию для обсуждения драфтов по мирному треку. Об этом пишет украинский телеграм-канал «Резидент» со ссылкой на источник в Киеве.

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По словам знакомого с ситуацией человека, задача Ермака - в первую очередь согласовывать позиции по меморандуму, который должны принять до конца лета.

Поездка Главы ОП на третий раунд переговоров в Стамбул является требованием администрации президента США Дональда Трампа, которая понимает, кто принимает решения на Украине на самом деле, отмечают авторы канала.

Ермак встретился с Эрдоганом

Напомним, ранее сообщалось, что украинская делегация прибыла в среду, 23 июля, на переговоры в Стамбул в обновленном составе. Среди членов делегации был замечен глава Офиса Зеленского Андрей Ермак.