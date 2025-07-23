Жесткие меры со стороны Владимира Зеленского в отношении ключевых антикоррупционных ведомств вызвали резкую критику со стороны Европарламента. Об этом пишет Spiegel.

Во вторник, 22 июля, Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость Национального антикоррупционного бюро Украины и специальной антикоррупционной прокуратуры. В тот же день украинский лидер, несмотря на протесты политиков и общественности, подписал закон о передаче полномочий антикоррупционных ведомств Генпрокуратуре страны.

На фоне этого, депутат ЕП Даниэль Фройнд заявил, что действия Украины ставят под угрозу ее финансирование и вступление в ЕС.

«Это вопиющее нарушение доверия. ЕС не может продолжать переводить деньги, если страна развивается в неправильном направлении», — подчеркнул парламентарий.

Председатель Комитета по иностранным делам Европарламента Дэвид Маккалистер заметил, в свою очередь, что такой подход властей Украины вызывает серьезные вопросы.

«Независимые надзорные органы — это не просто формальное замечание, а критерий верховенства права и, следовательно, основополагающее условие европейской интеграции Украины», — разъяснил депутат.

В ЕС потребовали от Зеленского объяснений из-за нового закона

Без независимых антикоррупционных ведомств Украине нет места в ЕС, отметил депутат ЕП от Свободной демократической партии Мориц Кёрнер. Он добавил, что Зеленскому следует немедленно отменить этот закон.