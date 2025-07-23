В ЕС потребовали от Зеленского объяснений из-за нового закона

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала объяснений от Владимира Зеленского в связи с ограничением независимости двух главных антикоррупционных ведомств Украины — НАБУ и САП. Об этом сообщает РБК со ссылкой на AFP.

Ранее Верховная рада приняла законопроект, который ограничивает деятельность Национального антикоррупционного бюро и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Поводом к этому стали подозрения в госизмене, «связях с Россией» и коррупции. Принятие документа вызвало протесты на Украине.