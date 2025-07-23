Раскрыто, куда может сбежать Зеленский после падения его режима

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов считает, что Владимир Зеленский намерен сбежать с Украины, если события будут складываться не в его пользу. Об этом пишет РИА Новости.

По словам политика, возможные сценарии бегства из страны на случай, если события будут развиваться не в их пользу, обсуждаются в окружении Зеленского.

Рогов отметил, что в качестве убежища представители нацистских режимов часто выбирали страны Латинской Америки.

Маск предложил Зеленскому сбежать с Украины

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что еще до вступления в должность президента Украины Зеленский украл 41 млн долларов (около 3,2 млрд рублей).