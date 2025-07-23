Делегация разведки Турции прибыла в место проведения переговоров РФ и Украины

Делегация турецкой разведки в среду, 23 июля, прибыла на территорию дворца Чираган в Стамбуле, где пройдет третий раунд российско-украинских переговоров касательно урегулирования военного конфликта.

© Вечерняя Москва

На открытии консультации выступит министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, передает телеканал NTV.

23 июля появились сообщения, что российская делегация отправилась из Москвы в Стамбул для участия в новом раунде консультаций с представителями Киева. Позднее стало известно, что украинские дипломаты отправились в Стамбул на переговоры с российскими коллегами. Делегация от Киева состоит из 14 человек во главе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны страны Рустемом Умеровым.

По данным журналистов, около 15:40 в аэропорту Стамбула приземлился российский самолет с участниками делегации от Москвы.

В пресс-службе администрации президента Турции сообщили, что третий раунд переговоров Москвы и Киева относительно урегулирования конфликта на Украине состоится в 19:00.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что делегаты страны во время переговоров о мирном урегулировании вооруженного конфликта с российскими дипломатами в Стамбуле «будут настаивать» на немедленном прекращении боевых действий.