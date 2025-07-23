Агентство Reuters сообщает, что украинская делегация прилетела в Стамбул на переговоры с Россией с готовностью сделать существенные шаги на пути к миру.

Однако, остается непонятным, привезла делегация какие-то новые предложения о компромиссе или просто намерена требовать полной и безоговорочной остановки боевых действий, как это делала ранее.

"Украинская делегация прибыла в Турцию с готовностью предпринять существенные шаги к миру и полному прекращению огня", - приводит агентство слова источника.

При этом источник отметил, что пока неизвестно, какую позицию займет Россия.

Так же источник сказал, что Киев видит встречу президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским в качестве ключевого условия для прорыва на переговорах.

Ранее Владимир Путин объяснял, что для осуществления договоренностей о прекращеении огня необходимо, чтобы Украина не проводила в этот период мобилизации и не получала западную военную технику. По его словам, Россия не может пойти на то, чтобы просто предоставить Украине передышку для восстановления боевого потенциала ВСУ.

Зеленский рассказал о целях Украины на переговорах в Стамбуле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал сегодня, что переговоры Москвы и Киева на уровне лидеров возможны после согласования меморандумов об условиях завершения конфликта, но пока предстоит кропотливая работа.