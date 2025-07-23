Владимир Зеленский принял решение ограничить полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины с тем, чтобы скрыть свои преступления, рассказал в беседе с News.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

По его данным, НАБУ и специализированная антикоррупционная прокуратура Украины были созданы после госпереворота 2014 года для контроля над украинскими властями по инициативе американской стороны.

«США решили контролировать через НАБУ новые власти Украины, поскольку понимали, какие мерзавцы, негодяи и мошенники будут в стране. Жулики [власти Украины] поняли, что надо уйти от этой ответственности, они начали делиться с Западом, с кураторами», — разъяснил Олейник.

Генпрокурор Украины после принятия закона о ведомствах заявил, что ему дали право забирать материалы у специалистов НАБУ и передавать другим органам для расследования, уточнил политик. Это означает, добавил он, что надзорное ведомство получило официальное разрешение разваливать, «гробить» дела.

Экс-депутат пояснил, что в последние месяцы НАБУ удалось собрать компромат на ближайших сторонников Зеленского, вице-премьера Алексея Чернышова и министра юстиции Ольгу Стефанишину. В случае их ареста, заметил он, чиновники могли бы дать показания против украинского лидера.

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Олейник предположил, что ограничение работы НАБУ, созданного по инициативе Вашингтона 11 лет назад, позволит президенту США Дональду Трампу отказаться от помощи Украине.