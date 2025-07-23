Политолог оценил риски для Трампа в связи с новым поворотом в «деле Эпштейна»

Политолог-американист Константин Блохин в разговоре с Рамблером прокомментировал публикацию материалов, подтверждающих связь Дональда Трампа со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном, а также высказался о наличии политических рисков для действующего президента США в связи с новым поворотом в этом деле.

Ранее на архивных кадрах со свадьбы Трампа и актрисы Марлы Мейплс в 1993 году заметили финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальных преступлениях. Об этом сообщил телеканал CNN. На черно-белом фото, сделанном на свадебном приеме в отеле Plaza Нью-Йорке, Эпштейн запечатлен среди гостей. До этого его участие в данном мероприятии не подтверждалось и не упоминалось в СМИ. «Вы шутите, да?» — ответил Трамп в телефонном разговоре с журналистом CNN на просьбу прокомментировать фото.

На опубликованных в СМИ кадрах Трамп запечатлен вместе с Эпштейном, но понятно, что ни в каких «сатанинских оргиях» они там не учувствуют. Поэтому президента США пытаются дискредитировать только с помощью намеков на их сотрудничество. При этом сейчас трудно оценить, были ли они друзьями на самом деле. Но это действительно непростое дело, ведь особняк на «острове Эпштейна» посещали многие представители американского истеблишмента. Поэтому мне кажется, что это дело далеко не продвинется. Ведь оно может ударить не только по Трампу, но и по всей американской элите. Это понимает и сам Трамп, и другие представители истеблишмента. Так что можно говорить о том, что у СМИ была задача в какой-то степени дискредитировать Республиканскую партию на фоне нападок ее представителей на [экс-президента США Джо] Байдена перед следующими выборами. Константин Блохин Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист

Эксперт напомнил, что во время своей предвыборной кампании на пост президента Трамп давал обещание рассекретить все документы по делу Эпштейна после победы на выборах.

«Но затем его позиция по этому вопросу изменилась. Это связано с тем, что при таком сценарии урон может быть нанесен всей американской элите, ведь практически вся она была на острове», - сказал он.

Блохин выразил мнение, что дело Эпштейна в конечном итоге не приведет к импичменту действующего американского лидера.

«Сперва должны состояться выборы в Конгресс. А чтобы прошел импичмент, республиканцы должны проиграть эти выборы. И даже если после выборов начнется соответствующий процесс, то он займет очень много времени. Поэтому сейчас демократы просто хотят нанести ущерб имиджу Трампа и «расплатиться» с ним за Байдена. Не более того. Полагаю, масштабного скандала здесь не будет именно по причине вовлеченности многих игроков», - отметил политолог.

Специалист вместе с тем ответил на вопрос о реакции на публикацию новых материалов о связи Эпштейна и Трампа в американском обществе.

«Конечно, сейчас в американском обществе все это воспринимается негативно. Но, как мы знаем, у народа там короткая память. И если в дальнейшем эту тему больше не будут вспоминать, то она быстро забудется. Если же ее будут постоянно муссировать, то благодаря этому могут быть достигнуты самые разные цели», - заключил собеседник.

Ранее заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш заявил о намерении встретиться с отбывающей тюремного заключение помощницей обвиненного в растлении несовершеннолетних американского финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл.