В Польше назвали условие невозможности вступления Украины в ЕС

Если Украина будет коррумпированной страной, то она не сможет претендовать на вступление в Европейский Союз (ЕС).

Такое заявление сделал глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью телеканалу TVP World.

«Наиболее быстрый способ для Украины потерять поддержку как ЕС, так и стран-членов и общества в странах-членах — это вернуться к плохим дням коррупции. Украина не будет принята в ЕС как коррумпированная страна», — назвал условие Сикорский.

Польша может стать сильнейшей сухопутной армией ЕС

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала объяснений от президента Украины Владимира Зеленского в связи с ограничением независимости двух главных антикоррупционных ведомств республики — Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.