Только недалекие люди станут поддерживать главу киевского режима Владимира Зеленского после решения об отмене независимости антикоррупционных ведомств, заявил на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) финский профессор Туомас Малинен.

"После этого нужно быть полным идиотом или полностью коррумпированным человеком, чтобы поддерживать режим Владимира Зеленского", — поделился своей точкой зрения он.

По мнению Малинена, несмотря на сообщения о якобы коррупции в Российской Федерации, ее власти, в отличие от руководства Украины, не выпрашивают деньги у Запада и не жертвуют своими жителями ради собственного обогащения.

22 июля Рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Как заявили украинские парламентарии, Зеленский уже подписал законопроект. Ряд депутатов расценили это как ликвидацию антикоррупционных структур бывшей советской республики.

В Европе выступили с радикальным предложением из-за действий Зеленского

Послы государств - членов "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность из-за этих событий и собираются обсудить этот вопрос с руководством правительства Украины.