Пока вы не уснули: серьезное представление Китая ЕС и цели Украины на переговорах

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Китай сделал ЕС серьезное представление

Глава Министерства коммерции КНР Ван Вэньтао сделал еврокомиссару по торговле Марошу Шефчовичу представление за решение Европейского союза включить в 18-й пакет антироссийских санкций меры, направленные против китайских финансовых учреждений.

Как сообщили в ведомстве, в ходе звонка, состоявшегося во вторник в формате видеоконференции, стороны обсудили главные вопросы торгово-экономического сотрудничества между КНР и ЕС.

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Зеленский рассказал о целях Украины на переговорах в Стамбуле

Украинская делегация на переговорах с российской стороной будет настаивать на немедленном и полном прекращении огня. Об этом говорится в Telegram-канале украинского лидера Владимира Зеленского.

«Представители Украины на переговорах сегодня в Турции снова будут настаивать на необходимости немедленного и полного прекращения огня», — говорится в сообщении.

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Польша массово депортирует украинцев

Польша начала массово отправлять на родину украинцев, которые обвиняются в нарушении польских законов. Об этом пишет газета Wiadomosci.

В частности, из 127 решений о высылке иностранцев из Польши, выданных Силезским пограничным отрядом в Рацибуже с января по середину июля, почти сто были предназначены для украинцев.

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Сырский шокировал признанием, кого бросят в бой

Главком ВСУ Александр Сырский признал в интервью газете The Washington Post, что Украина испытывает проблемы с мобилизацией и призвал больше платить 18-летним парням, чтобы они массово шли на фронт.

"Привлечение большего количества военнослужащих на места боевых действий остаётся серьёзной проблемой", - пишет издание, ссылаясь на заявление Сырского.

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В России распространяется новый заразный штамм COVID-19

© РИА Новости

В России зафиксирован рост заболеваемости новым штаммом коронавирусной инфекции под названием «Стратус» (вариант XFG). На данный момент зарегистрировано 114 случаев заражения, передает пресс-служба Роспотребнадзора.

Отмечается, что первый случай заражения в России был зафиксирован 24 апреля. Большинство выявленных случаев выявлено в Москве — 54%. Образцы также были взяты в других регионах.

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В Думе объяснили необходимость круглогодичного призыва

Законопроект, который был внесен в Государственную Думу РФ, предлагает ввести систему круглогодичного призыва на военную службу. Это позволит уменьшить нагрузку на военные комиссариаты и сделать их работу более эффективной, заявил депутат ГД Андрей Красов в беседе с NEWS.ru.

Как уточнил Красов, это не имеет отношения к специальной военной операции, поскольку призывники не участвуют в ней. По его словам, в данном случае планируется «упорядочить работу военкоматов, снизить нагрузку».

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Осужденную за фейки о ВС РФ Буянову посадили в одну колонию с Беркович

Педиатра Надежду Буянову поместили в одну колонию с режиссером Евгенией Беркович. Об этом рассказал адвокат осужденной Оскар Черджиев в интервью ТАСС.

Буянова была осуждена за фейки о ВС РФ, а Беркович внесена в реестр террористов и экстремистов на территории РФ из-за спектакля о женах исламистов.

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Стало известно, что помогло России смягчить санкционный удар

Смягчить удары от санкционного давления помогли России несколько факторов. Это следует из доклада Международного валютного фонда (МВФ), в котором опубликована оценка экономик разных стран в 2024 году.

Согласно документу, наличие значительных валютных резервов и возможность их использования в случае необходимости позволяет смягчать последствия неожиданных событий. Подчеркивается, что ограничения в финансовой сфере помогают предотвратить отток капитала.

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«Голос из преисподней»: названы лучшие песни Оззи Осборна и Black Sabbath

Музыкальный критик Евгений Бабичев назвал лучшие произведения культового рок-музыканта Оззи Осборна. Об этом сообщает NEWS.ru.

По мнению Бабичева, лучшими альбомами группы Black Sabbath, сооснователем которой был Осборн, являются первые две пластинки — Black Sabbath (1970) и Paranoid (1970).

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В Госдуме фразой из трех слов описали позицию по мигрантам

Позиция по мигрантам в России должна быть следующей: «приехал, отработал, домой». Этой фразой из трех слов решение проблемы описал в Telegram депутат Госдумы Андрей Луговой.

По словам Лугового, семьям трудовых мигрантов в России не место.

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