Офис Зеленского получил индульгенцию на коррупцию

Политолог, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов назвал подписанный Владимиром Зеленским закон об антикоррупционой сфере «индульгенцией на казнокрадство». Об этом Денисов заявил «Известиям».

Ранее Зеленский подписал закон, лишающий антикоррупционные органы Украины автономии. Этот документ фактически подчинил Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру офису генпрокурора Украины.

Генпрокурор сможет давать указания антикоррупционным следователям, закрывать расследование по требованию стороны защиты, истребовать материалы дел и перепоручать дела.

На Украине прошли массовые акции против нового закона. СМИ сообщили, что в США и ЕС недовольны законом. В Еврокомиссии подчеркнули, что независимые антикоррупционные органы «имеют решающее значение для программы реформ Украины». В Брюсселе отметили, что финансовая помощь Украине зависит от прозрачности.

«У меня ощущение, что западные партнеры пошумят-пошумят, да и в очередной раз просто успокоятся», - так это прокомментировал Денисов.

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По мнению Денисова, решение подписать закон не будет иметь никаких последствий для Зеленского и его окружения. Также политолог заявил, что закон спасет многих украинских чиновников от расследований. Он напомнил, что украинского генпрокурора, который будет управлять антикоррупционными агентствами, назначает глава государства.