Зеленский рассказал о целях Украины на переговорах в Стамбуле

Украинская делегация на переговорах с российской стороной будет настаивать на немедленном и полном прекращении огня. Об этом говорится в Telegram-канале украинского лидера Владимира Зеленского.

«Представители Украины на переговорах сегодня в Турции снова будут настаивать на необходимости немедленного и полного прекращения огня», — говорится в сообщении.

Днем 23 июля российская делегация прибыла в Стамбул для участия в третьем раунде переговоров по урегулированию на Украине.

Агентство напомнило, что переговоры РФ и Украины запланированы на 19:00 мск во дворце Чираган в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. Вместе с ним интересы РФ будут представлять замглавы МИД России Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Российская делегация прибыла в Стамбул

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не ждать чудес от третьего раунда переговоров России и Украины. Он подчеркнул, что российская сторона намерена добиться своих интересов и обеспечить их достижение.