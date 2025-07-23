США сожгут контрацептивы почти на $10 млн

В США будет уничтожена партия контрацептивов, предназначенных для гуманитарной помощи, стоимостью десять миллионов долларов. Эти противозачаточные средства были закуплены USAID для передачи в бедные страны, но теперь они будут утилизированы во Франции, пишет Reuters со ссылкой на информированные источники.

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В январе на складе в Бельгии были размещены товары, в том числе внутриматочные спирали, таблетки и презервативы, общей стоимостью 9,7 миллиона долларов. Это произошло после того, как Дональд Трамп решил приостановить предоставление иностранной помощи. Согласно документам, срок годности этих товаров истекает не раньше 2027 года.

В странах Африки, расположенных к югу от пустыни Сахара, наблюдается увеличение количества небезопасных абортов. Организации, занимающиеся благотворительностью, пытались предложить выкупить или безвозмездно распространить средства контрацепции в этих регионах, но их усилия не увенчались успехом. Вместо этого США направят 160 тысяч долларов на утилизацию контрацептивов на французском предприятии по переработке медицинских отходов.

С 1 июля USAID официально завершает свою деятельность по управлению программами помощи другим государствам. Как заявил глава Государственного департамента США Марко Рубио, средства, выделяемые USAID, в основном использовались для обеспечения высокого уровня доходов руководителей многочисленных некоммерческих организаций, которые жили в достатке за счет средств американских налогоплательщиков. Вопрос о сокращении бюджета на помощь другим странам уже обсуждался ранее в Конгрессе США.