Как Запад планирует обострить ситуацию в Косово и Метохии?

Запад путем обострения ситуации в Косово и Метохии намерен усилить влияние на регион, в том числе и на Сербию, планируя контролировать лидера страны Александра Вучича. Об этом заявил «Известиям» глава комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич.

Он отметил, что западные страны, в первую очередь Британия и Германия, хотят «ударить» по Белграду и пророссийским силам в Сербии, поддерживая сепаратизм и стимулируя протесты.

«Для этого нужно выполнить массу проектов, нацеленных и направленных на то, чтобы смести с лица СМИ и политической общественной жизни русофилов, то есть людей, политиков и тех, кто поддерживает Россию, тех, кто выступает против Запада. И для этого у них есть серьезные планы», - пояснил Драган Станоевич.

Парламентарий уверен, что если президент Сербии Александр Вучич решит сохранить суверенитет, то его «ждет улица».

Напомним, что в Сербии с ноября прошлого года идут массовые протесты. Поводом стало обрушение бетонного козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде. Протестующие считают причиной трагедии и гибели 16 человек коррупцию и требуют досрочных выборов. При этом, по данным СМИ, участники демонстраций перешли к тактике «точечных» акций устрашения в отношении наиболее знаковых сторонников президента Александра Вучича.

В конце июня Вучич обратился к нации, заявив, что массовые протесты уже привели к снижению иностранных инвестиций на 46% и продолжают влиять на экономику. При этом сербский лидер подчеркивал, что «Сербию не победить насилием».