Массовые протесты на Украине: что предпримет Зеленский?

Российский сенатор Андрей Климов заявил, что Владимир Зеленский может «усилить террор» на Украине в ответ на акции протеста. Об этом Климов рассказал «Известиям».

Ранее Зеленский подписал закон, лишающий антикоррупционные органы Украины независимости. Инициатива фактически подчиняет Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру генпрокурору Украины.

На Украине прошли массовые акции против нового закона. По данным украинских СМИ, в акциях приняли участие более тысячи человек.

«Я полагаю, что сейчас Зеленский и его «шайка» попробуют максимально купировать эти события, потому что идти на попятную, мне кажется, ни времени, ни ресурсов нет», - так новости о протестах прокомментировал Климов.

По его мнению, одновременно вести боевые действия и улаживать внутренние конфликты в стране «более-менее цивилизованными методами» у властей Украины не выйдет.

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«Мне кажется, они вынуждены просто будут усилить террор внутри страны», - заявил сенатор.

Эксперт РАН Виталий Волчков назвал украинские протесты значимыми в контексте нового раунда переговоров Москвы и Киева. Эксперт отметил, что демонстрация настроений украинцев важна для прекращения боевых действий.