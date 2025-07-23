«Такая же придурковатая»: состав делегации Украины на переговорах с РФ оценили

Политолог Александр Дудчак оценил состав делегации Украины на новых переговорах с Россией. Об этом сообщает Life.ru.

По словам Дудчака, состав украинской делегации не имеет большого значения, поскольку Киев только изображает готовность к переговорам. Как считает политолог, на самом деле украинская делегация не пойдет на компромиссы с Россией, а позиция Украины будет «такая же придурковатая», как раньше.

«Позиция Украины все равно не изменится, будет такая же придурковатая, как и в прошлые разы. Будут изображать: вы хотели, чтобы мы приехали, — мы приехали. Перед Трампом можно будет отчитаться, что они приехали, а Россия на компромиссы не идет. Конечно, Россия не будет идти на условия, на которых настаивает Украина», — заявил Дудчак.

Политолог также добавил, что присутствие в составе украинской делегации представителя Генштаба тоже не имеет значения, поскольку он вряд ли будет участвовать в обсуждении вывода украинских войск с утраченных территории.

«Я так думаю, что список территорий, с которых Украина должна будет вывести свои войска, может быть увеличен на этих переговорах», — добавил он.

Ранее стало известно, что третий раунд переговоров Украины и России состоится 23 июля в 19:00.