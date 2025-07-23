Франция призвала Зеленского отменить одно решение

Московский Комсомолец

Французский министр-делегат по делам Европы Бенжамен Хаддад призвал главу киевского режима Владимира Зеленского отменить подписанный им закон, ограничивающий автономию антикоррупционных ведомств, пишет Reuters.

Франция призвала Зеленского отменить одно решение
© Global Look Press
«Еще не поздно пересмотреть это решение. Мы будем очень внимательно следить за развитием событий», — поделился подробностями министр.

По его словам, подобные шаги идут вразрез с курсом Украины на вступление в ЕС.

22 июля Рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Как заявили украинские парламентарии, Зеленский уже подписал законопроект. Ряд депутатов расценили это как ликвидацию антикоррупционных структур бывшей советской республики.

Послы государств-членов "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность из-за этих событий и собираются обсудить этот вопрос с руководством правительства Украины.