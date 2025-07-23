Франция призвала Зеленского отменить одно решение

Французский министр-делегат по делам Европы Бенжамен Хаддад призвал главу киевского режима Владимира Зеленского отменить подписанный им закон, ограничивающий автономию антикоррупционных ведомств, пишет Reuters.

«Еще не поздно пересмотреть это решение. Мы будем очень внимательно следить за развитием событий», — поделился подробностями министр.

По его словам, подобные шаги идут вразрез с курсом Украины на вступление в ЕС.

22 июля Рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Как заявили украинские парламентарии, Зеленский уже подписал законопроект. Ряд депутатов расценили это как ликвидацию антикоррупционных структур бывшей советской республики.

Послы государств-членов "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность из-за этих событий и собираются обсудить этот вопрос с руководством правительства Украины.