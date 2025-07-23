Психует и ругается. Как Сара Нетаньяху опозорилась в Москве. Многочисленные странности жены премьера Израиля

Как рассказал Кедми, накануне встречи с президентом Ельциным для израильской четы был организован роскошный приём у председателя Правительства России Виктора Черномырдина. Подготовка велась на самом высшем уровне: изысканные блюда, элитные напитки, безупречно одетый персонал и влиятельные гости.

Всё было готово к назначенному часу. Однако главные гости — чета Нетаньяху — на приём не явились.

Время шло, и среди собравшихся нарастало недоумение. Виктор Черномырдин поинтересовался у Якова Кедми, который выступал связующим звеном, о причине задержки. Сгорая от стыда, Кедми был вынужден дать ошеломляющее объяснение...

Оказалось, что первая леди Израиля не смогла вовремя закончить свою личную пробежку и занятия в тренажерном зале. Ей ещё предстояло принять душ и подготовиться к выходу. При этом её супруг, премьер-министр, не мог спуститься к гостям в одиночку, опасаясь вызвать гнев жены.

Фото: стоп-кадр видео. Источник: afpnews.com

Такое объяснение, которое по сути по своей наглости означало откровенное пренебрежение к принимающей стороне и элементарным правилам этикета, поразило российских чиновников. Одно дело — непредвиденные обстоятельства, и совсем другое — неспособность или нежелание планировать свой день в рамках официального визита, где буквально расписана каждая минута.

Черномырдин, обладая выдержкой и чувством юмора, лишь усмехнулся. Спустя полчаса чета Нетаньяху наконец появилась в зале.

Но на этом испытания для дипломатического протокола не закончились. Когда Виктор Черномырдин поднял бокал для приветственного тоста, начался второй акт спектакля. По всем установленным правилам, обращение должно было быть адресовано главе делегации:

«Уважаемый премьер-министр государства Израиль…».

Это неоспоримое правило подчёркивает официальный статус визита и является одним из обязательных пунктов, прописанных в протоколе.

Итак, в этот самый момент к российскому премьеру вновь подбежал взволнованный Кедми. Он передал настоятельную просьбу, а по сути — требование Сары Нетаньяху: нарушить протокол и включить её имя в официальное приветствие наравне с мужем.

Как позже писал в мемуарах Кедми, такой поступок — это нонсенс в дипломатии. Он бросает тень не только на репутацию мужа, но и на имидж всей страны. Требовать к себе особого почтения таким образом — значит выставлять себя и своё государство в неприглядном свете. В итоге это правило было нарушено...

Фото: Leo Correa. Источник: afpnews.com

Виктор Черномырдин решил не усугублять ситуацию и пошёл на беспрецедентную уступку. Его тост прозвучал так:

«Уважаемые премьер-министр государства Израиль, Биньямин Нетаньяху, и его супруга, Сара Нетаньяху, для нас большая честь принимать вас…»

Пикантности этой истории добавляет тот факт, что предки обоих супругов Нетаньяху были выходцами из бывшей Российской Империи. Мать Сары, Хава Парицкая, была родом из Минска, а отец, Шмуэль Бен-Арци, родился в городе Билгорай, который на тот момент входил в состав России. Отец Биньямина, Бенцион Нетаньяху, также родился в русской части Польши.

Для Якова Кедми этот вечер стал настоящим испытанием. Что он чувствовал в тот момент, представить сложно, но спустя два года он покинул свой пост и опубликовал резонансное письмо, а также дал несколько откровенных интервью, в которых подробно рассказал об этом и других подобных случаях, связанных со «сложным характером и непомерных запросах Сары Нетаньяху». Так что имидж у первой леди Израиля безвозвратно запятнан...

Вообще, такие истерики у Сары случаются довольно часто, и не только на государственном уровне. Так, в прошлом году она попала в позорную ситуацию во время неофициального визита на Украину. Инцидент произошел сразу по прибытии самолета: супруга премьер-министра отбросила кусок традиционного хлеба-соли, который по традиции ей предложили в знак гостеприимства.

Ситуацию обострили сообщения, появившиеся в израильских интернет-изданиях. По их данным, еще во время перелета Сара Нетаньяху пребывала в дурном расположении духа и устроила выговор командиру экипажа. Причиной ее недовольства стало то, что пилот, по ее мнению, не поприветствовал ее с должным почтением.

Фото: Ronen Zvulun. Источник: Reuters.com

Отметим, что слухи о непростом нраве первой леди ходят уже давно. Косвенным подтверждением этого служит тот факт, что ее бывшие подчиненные неоднократно обращались в суд. В своих исках они обвиняли работодательницу в унижениях, вспышках гнева, непредсказуемом поведении и задержках заработной платы.

Некоторые из этих судебных разбирательств завершились не в пользу госпожи Нетаньяху. Так, ее телохранитель смог доказать создание «невыносимой рабочей атмосферы» и выиграл дело, в результате чего на первую леди наложили штраф.

Другой сотрудник получил от нее компенсацию в размере 30 тысяч долларов за неподобающее обращение. Он утверждал, что она отправляла его за продуктами, а затем упрекала в том, что сама набирает вес из-за «слишком большого количества еды».

Пресса также освещала и другие эпизоды. Сообщалось, что супруга премьера могла в ночное время позвонить любому подчиненному и в резкой форме отчитать его за незначительную оплошность, например, за покупку молока в картонной, а не в пластиковой таре. Широкую огласку также получила история и о том, как она разбудила помощника среди ночи с требованием разогреть ей тарелку супа. И это только несколько случаев, известных публике...