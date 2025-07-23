«Начинаются погромы»: экс-глава МВД Британии о ситуации в стране

Бывшая глава МВД Великобритании Суэлла Браверман заявила о том, что миграционный кризис в ее стране достиг критической точки. Об этом сообщает «Пул N3».

По словам Браверман, граждане Великобритании устали от вреда, который им наносят мигранты. При этом бывшая министр считает, что ситуация достигла критической точки, и в скором времени страну может захлестнуть волна погромов.

«Люди боятся. Людям надоело, что нелегальные мигранты проникают в нашу страну, причиняют вред женщинам и девушкам, и разрушают наши общины. Это не расизм — это правда», — заявила она.

Браверман также добавила, что любая попытка пересмотреть ситуацию с мигрантами вызывает обвинения в расизме.

«Да, это такой способ заставить британцев замолчать и прекратить любую дискуссию. Именно этого и хочет леволиберальная элита — чтобы мы молчали. Но мы должны продолжать говорить правду вслух. Именно поэтому, пока протесты мирные, у людей должно быть право выражать свое вполне законное возмущение», — добавила она.

По мнению бывшего министра, сейчас жителей Британии «накрывает ярость и фрустрация», а также желание действовать. Она считает, что погромы начнутся с мирных протестов, которые перерастут во вспышки уличного насилия.