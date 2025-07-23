«Начинаются погромы»: экс-глава МВД Британии о ситуации в стране

Андрей Дуванов

Бывшая глава МВД Великобритании Суэлла Браверман заявила о том, что миграционный кризис в ее стране достиг критической точки. Об этом сообщает «Пул N3».

«Начинаются погромы»: экс-глава МВД Британии о ситуации в стране
© Global Look Press

По словам Браверман, граждане Великобритании устали от вреда, который им наносят мигранты. При этом бывшая министр считает, что ситуация достигла критической точки, и в скором времени страну может захлестнуть волна погромов.

«Люди боятся. Людям надоело, что нелегальные мигранты проникают в нашу страну, причиняют вред женщинам и девушкам, и разрушают наши общины. Это не расизм — это правда», — заявила она.

Браверман также добавила, что любая попытка пересмотреть ситуацию с мигрантами вызывает обвинения в расизме.

«Да, это такой способ заставить британцев замолчать и прекратить любую дискуссию. Именно этого и хочет леволиберальная элита — чтобы мы молчали. Но мы должны продолжать говорить правду вслух. Именно поэтому, пока протесты мирные, у людей должно быть право выражать свое вполне законное возмущение», — добавила она.

По мнению бывшего министра, сейчас жителей Британии «накрывает ярость и фрустрация», а также желание действовать. Она считает, что погромы начнутся с мирных протестов, которые перерастут во вспышки уличного насилия.

«Могут появиться хулиганы, и тогда начинаются погромы, появляется насилие, и все может перерасти в ситуацию, которую уже невозможно контролировать. Дальше начинаются беспорядки, и там уже криминал, и полиция должна вмешаться. Вот почему необходимо срочно взять под контроль миграционный кризис. Людям это все надоело. Они в ярости. Они чувствуют себя бессильными, униженными и проигнорированными, и хотят действовать», — подытожила Браверман.