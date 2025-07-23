Встреча украинской делегации с Эрдоганом началась в Анкаре

В Анкаре началась встреча украинской делегации с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом в среду, 23 июля, сообщили в одном из украинских изданий.

Другие подробности переговоров пока что не раскрыты.

По словам депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко, сначала украинские дипломаты проведут несколько встреч в Анкаре, после чего отправятся в Стамбул для контактов с российской стороной, уточнили в News.ru.

Ранее турецкий лидер разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным подчеркнул важность прямых переговоров Российской Федерации и Украины. Также политики обсудили двусторонние отношения между странами.

17 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась, что переговоры между Россией и Украиной «подвисли» из-за действий украинской стороны. По ее словам, в Киеве или уклоняются от предстоящих консультаций, или не могут назвать дату готовности делегатов к новому раунду.

Однако позже президент Украины Владимир Зеленский объявил, что новый раунд переговоров России и Украины состоится в среду, 23 июля, в Турции.