Международный арбитраж запретил Армении изымать "Электросети" у Карапетяна

Предприниматель Самвел Карапетян, владелец группы "Ташир", арестованный в Армении, через международный арбитраж добился запрета на национализацию Ереваном активов принадлежащей ему компании "Электрические сети Армении". Об этом проинформировали его адвокаты.

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Отмечается, что семья бизнесмена обратилась в арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма. По итогам рассмотрения иска суд "обязал Республику Армения воздержаться от применения положений недавно принятых законов "Об энергетике" и "Об органе по регулированию общественных услуг" к закрытому акционерному обществу "Электрические сети Армении", а также от дальнейших шагов по изъятию закрытого акционерного общества "Электрические сети Армении". Подчеркивается, что решение подлежит обязательному исполнению правительством республики.

Вердикт объясняется тем фактом, что новый закон нарушает соглашение о защите инвестиций, подписанное правительствами Армении и Кипра в 1995 году.

В ответ Ереван уже заявил, что будет руководствоваться национальный законодательством и международными договорами в вопросах, связанных с "Электросетями.