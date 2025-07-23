Арестович* в ужасе сообщил, кого готовят на смену Зеленскому
Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесен в России в список террористов и экстремистов) заявил, что Владимир Зеленский может в ближайшем будущем потерять власть, но его заменят на "откровенных фашистов", которых вполне может поддержать Запад.
"Зеленский может уйти в 26-27 году", - сказал Арестович* в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту** (признан в России иностранным агентом).
При этом экс-советник призвал не ждать после этого демократического правления. По его словам, к власти на Украине придут коричневые, окончательно свихнутые, которые будут "в сто раз хуже Зеленского".
"Это будут откровенные фашисты", - констатировал Арестович*.
Он также допустил, что Запад будет называть их "национально-ориентированное общество" и поддержит, учитывая, кого поддержали в Сирии после свержения Башара Асада.
Вариант с приходом к власти экс-главкома ВСУ Валерия Залужного он назвал также опасным. По словам экс-советника, в этом случае большое усиление получат военные. Он сравнил их с танком, который умеет только "давить и стрелять".
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Арестович* также спрогнозировал, что если ситуация будет развиваться по этим сценариям, то диктатура на Украине продержится не менее 10 лет.
* - Лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.
** - Лицо, внесенное в России в список иностранных агентов.