Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесен в России в список террористов и экстремистов) заявил, что Владимир Зеленский может в ближайшем будущем потерять власть, но его заменят на "откровенных фашистов", которых вполне может поддержать Запад.

"Зеленский может уйти в 26-27 году", - сказал Арестович* в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту** (признан в России иностранным агентом).

При этом экс-советник призвал не ждать после этого демократического правления. По его словам, к власти на Украине придут коричневые, окончательно свихнутые, которые будут "в сто раз хуже Зеленского".

"Это будут откровенные фашисты", - констатировал Арестович*.

Он также допустил, что Запад будет называть их "национально-ориентированное общество" и поддержит, учитывая, кого поддержали в Сирии после свержения Башара Асада.

Вариант с приходом к власти экс-главкома ВСУ Валерия Залужного он назвал также опасным. По словам экс-советника, в этом случае большое усиление получат военные. Он сравнил их с танком, который умеет только "давить и стрелять".

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Арестович* также спрогнозировал, что если ситуация будет развиваться по этим сценариям, то диктатура на Украине продержится не менее 10 лет.

* - Лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.

** - Лицо, внесенное в России в список иностранных агентов.