Еврокомиссия должна отозвать статус кандидата на вступление в ЕС у Киева после принятия закона, фактически ликвидирующего независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины. Такое мнение выразил евродепутат Гаральд Вилимски, возглавляющий делегацию Австрийской партии свободы (АПС) в Европарламенте.

"На этой неделе стало окончательно и бесповоротно ясно, что Украина в ее нынешнем состоянии не должна даже приближаться к вступлению в ЕС", - приводит слова политика пресс-служба АПС.

По словам евродепутата, действия подписавшего закон Владимира Зеленского "делают его нежизнеспособным партнером для Европы".

Как считает Вилимски, теперь Еврокомиссии необходимо "совершенно ясно заявить, что страна, которая активно препятствует расследованиям фактов коррупции, не может рассматриваться в качестве кандидата на вступление в ЕС". По его мнению, в противном случае "и без того хрупкий авторитет Евросоюза будет еще больше подорван".

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22 июля Верховная рада 263 голосами приняла закон, касающийся НАБУ и САП. Его уже подписал Зеленский. Теперь генпрокурор Украины становится руководителем прокуроров САП, что практически переводит в его подчинение антикоррупционную прокуратуру и оказывает влияние на проводимые НАБУ дела. Кроме того, закон отменяет запрет на передачу дел из НАБУ другим органам, а генпрокурор сможет забирать производства НАБУ и передавать их другим прокурорам.

Как отмечают украинские СМИ, принятый закон окажет ключевое влияние на НАБУ, а также на работу Национального агентства по предотвращению коррупции. Закон уже вызвал бурную реакцию на Украине.