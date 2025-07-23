Политический философ Павел Щелин заявил, что украинство «теряет сущность» без враждебности к России. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По мнению Щелина, исторически украинское государство строится на враждебности к России. Философ объяснил это тем, что в другом случае Украина «попадает в притяжение России» и теряет свое самоопределение.

«Любое государство Украина будет анти-Россией. Оно будет военной угрозой для России. С этим государством замириться невозможно исторически. Это обреченность. <...> Если государство Украина не враждебно России, то рано или поздно оно попадает в культурное, языковое, духовное притяжение России и теряет эту свою "самоукраинскость"», — заявил он.

Щелин также добавил, что Украина всегда будет становиться на путь «антироссии».