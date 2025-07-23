Раскрыто будущее Украины
Политический философ Павел Щелин заявил, что украинство «теряет сущность» без враждебности к России. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
По мнению Щелина, исторически украинское государство строится на враждебности к России. Философ объяснил это тем, что в другом случае Украина «попадает в притяжение России» и теряет свое самоопределение.
«Любое государство Украина будет анти-Россией. Оно будет военной угрозой для России. С этим государством замириться невозможно исторически. Это обреченность. <...> Если государство Украина не враждебно России, то рано или поздно оно попадает в культурное, языковое, духовное притяжение России и теряет эту свою "самоукраинскость"», — заявил он.
Щелин также добавил, что Украина всегда будет становиться на путь «антироссии».
«Где сегодня точка реального преткновения? Это объективно, и это — вне зависимости от того, что сейчас говорится, и что хочется Москве: любая не зависимая от Москвы Украина… Неслучайно еще в 1990-е годы второй президент Украины Кучма пишет "Украина – не Россия". Но это — промежуточный этап. Украина – это анти-Россия. А любая анти-Россия будет использована как кондотьер, то есть как наемник, как мясо для войны с Россией. Такое, вполне рациональное поведение в мировой политике. <...> Он занимался поиском той самой "украинской идентичности". Ну как объяснить украинцу, что мы – не русские? Это же вечная проблема украинского интеллектуала. И Кучма именно так постулировал украинскую идентичность — через "не"», - добавил философ.