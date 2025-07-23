Во Франции сделали заявление о переговорах РФ и Украины

Французский геополитический аналитик Ульрих Бунат заявил, что Россия и Украина согласились на очередной раунд переговоров, чтобы достичь своих целей в отношениях с президентом США Дональдом Трампом. Комментарий Буната опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Владимир Зеленский сообщал, что Киев предложил Москве провести новый раунд переговоров на неделе с 21 по 27 июля. Зеленский призвал «увеличивать переговорную динамику» и заявил о необходимости встречи «на уровне лидеров». Позже стороны подтвердили, что встреча состоится вечером 23 июля в Стамбуле.

«Создается впечатление, что россияне откликаются на призыв украинцев, чтобы сделать жест в адрес Дональда Трампа и, в некотором смысле, выиграть время», - так это прокомментировал Бунат.

По его мнению, украинская сторона предложила переговоры, чтобы продемонстрировать Трампу, что Киев не мешает урегулированию конфликта.

Ранее Трамп объявил, что США введут пошлины против России и ее торговых партнеров, если за 50 дней Москва не заключит с Украиной соглашение о прекращении огня. По задумке Трампа, США могут ввести 100-процентные пошлины вне пакета санкций, если боевые действия не остановятся.