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© Dominika Zarzycka/Zuma/TACC

«Россия обогнала Германию и стала главным пивоваром Европы»

Россия вытеснила Германию из пятерки крупнейших мировых производителей пива, пишет Handelsblatt. Объёмы пивоварения в Германии немного снизились в 2024 году, а производство пива в России значительно выросло, следует из последнего отраслевого отчета крупнейшего в мире поставщика хмеля Barth-Haas. Это означает, что Германия теряет титул главного производителя пива в Европе, который она удерживала с 2013 года. Китай остается крупнейшей в мире пивоваренной страной, опережая США (34 миллиардов литров против чуть более 18 миллиардов). Бразилия и Мексика в 2024 году произвели 14,7 и 14,5 миллиарда литров пива соответственно.

По словам автора отчета Генриха Майера, ключевой причиной смещения лидеров европейского рейтинга стало рост производства пива в России примерно на девять процентов - до 9,1 миллиарда литров. В Германии объема пивоварения сократились на один процент, до 8,4 миллиарда литров. Еще пять лет назад Германия опережала Китай по производству пива примерно на 1,4 миллиарда литров. Управляющий директор Barth-Haas Томас Райзер объяснил рост пивоварения в России тем, что в страну импортируется меньше пива, а внутреннее производство растет. Кроме того, потребление пива в Германии уже некоторое время демонстрирует тенденцию к снижению. Это обусловлено старением населения, конкуренцией со стороны других напитков и снижением покупательной способности в условиях сложной экономической ситуации.

«Ждет ли Польшу война?»

Тема войны, будь то глобального или регионального конфликта, муссируется в польских СМИ уже несколько лет, пишет Myśl Polska. Дискуссия обострилась после начала конфликта на Украине. Как отмечается в статье, польские власти проигнорировали значительный вклад Запада в украинский кризис, при этом «масштаб лицемерия Соединенных Штатов и их союзников был колоссален». В ответ на события за восточной границей практически весь польский политический класс оказал Украине безоговорочную поддержку, а политики и публицисты начали пугать общественность «российской агрессией». Их аргументы исходят из того, что после завоевания Украины Польша станет «следующей целью российского империализма».

По мнению автора статьи, эти утверждения совершенно лишены логики, поскольку между Польшей и Россией нет ни этнических, ни территориальных конфликтов. Однако широкомасштабная пропаганда дала ощутимые результаты. Значительная часть общества поверила в «российскую угрозу» и стала относиться к России враждебно, подчеркивается в статье. Myśl Polska отмечает, что запугивание поляков Россией Варшава использует для «контроля и манипулирования». Перед лицом реальной или мнимой угрозы обществом легче управлять, а также отвлекать внимание людей от реальных проблем. В такой ситуации власть может ограничивать гражданские права и свободы, ссылаясь на соображения безопасности.

Украина потеряла недавно полученный французский истребитель Mirage

Украинская авиация потеряла один из первых поставленных Францией истребителей Mirage 2000 в результате крушения, пилот катапультировался и выжил, пишет Military Watch Magazine. ВВС страны начали получать подержанные истребители из Франции в начале февраля. О планах по передаче Mirage впервые было объявлено в июне 2024 года. Сообщалось, что их авионика получила ряд обновлений перед поставками, включая интеграцию новых электронных систем самообороны для повышения эффективности операций «воздух-земля».

Mirage 2000 поступил на вооружение в 1984 году, через десять лет после того, как ВВС США начали использовать свои истребители четвертого поколения. Французский истребитель должен был стать прямым аналогом F-16 как во французских ВВС, так и на зарубежных рынках. Однако летно-технические характеристики истребителя оставались явно невыгодными по сравнению с F-16, в основном из-за использования менее мощного двигателя, и он не получил широкого распространения в странах НАТО, за исключением Греции. С аналогичными трудностями столкнулся преемник Mirage - Rafale - на рынках, где присутствует F-35A, преемник F-16. В статье отмечается, что Mirage 2000 «печально известен своей склонностью к крушениям»: ВВС Китая потеряли 13 процентов своего парка этих самолетов (восемь из 60 истребителей) из-за таких происшествий. Но также есть вероятность, что в Киеве могли приписать потерю самолета крушению, чтобы не признавать проигрыш Mirage в бою.

«Опасно ли стремление Германии к милитаризации?»

Германия, страна, которую долгое время терзали воспоминания о роли зачинщицы двух разрушительных мировых войн, вступает на тревожный путь милитаризации, пишет французская газета Le Journal du Dimanche. Ожидается, что оборонный бюджет Германии в ближайшие годы будет расти в геометрической прогрессии, а к 2035 году военные расходы страны достигнут пяти процентов ВВП.

Еще недавно Германия славилась военной сдержанностью, рожденной ужасами Второй мировой войны, но теперь страна открыто готовит свои войска к смертоносным сражениям - резкий и опасный поворот, имеющий далеко идущие последствия для Европы и всего мира, подчеркивается в статье. Газета назвала ключевым элементом милитаризации растущую зависимость Германии от импорта американского оружия. Это подчеркивает более глубокую интеграцию страны в военные структуры, управляемые из Вашингтона. По версии автора статьи, готовность Германии к прямому противостоянию с российскими войсками увеличивает риск широкомасштабной европейской войны. Это беспокоит соседей Германии, ослабляет дипломатические каналы и сужает доступное пространство для мирного урегулирования, подчеркивает Le Journal du Dimanche.

«Зеленский подписал скандальный закон»

Поздним вечером 22 июля на сайте Верховной рады под скандальным законопроектом об ограничении автономии Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры появилась подпись Владимира Зеленского, пишет польский портал Onet. Информация о подписи Зеленского появлялась и исчезала с сайта Рады несколько раз в течение часа, отмечает издание.

Теперь украинские антикоррупционные органы будут подчиняться генпрокуратуре страны. Это привело к протестам в Киеве и других городах. По данным участия, в акциях приняли участие более тысячи человек. Перед этим Служба безопасности Украины провела обыски в антикоррупционных учреждениях; как минимум два человека были задержаны. Глава Национального антикоррупционного бюро заявил, что Рада «фактически разрушила антикоррупционную инфраструктуру». Украинское антикоррупционное бюро было создано в 2014 году. Его появление было одним из условий сотрудничества Украины с ЕС и Международным валютным фондом, подчеркивает Onet.