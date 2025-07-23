Политолог Антон Орлов в разговоре с Рамблером высказался о причинах принятия президентом Украины Владимиром Зеленским закона, направленного против Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) страны, а также оценил перспективы разрастания протестов, возникших на фоне соответствующего решения главы государства.

Эксперт увидел две возможные причины для подписания Зеленским закона против украинских антикоррупционных структур.

Либо это полное ощущение неуязвимости и безнаказанности со стороны господина Зеленского, соответственно, и его пребывание в некой иной реальности. Либо же это, наоборот, ощущение приближающегося конца и попытка взять то, что плохо лежит, фактически ограбив бюджет Украины. Но я склоняюсь к первому варианту. Ведь окружение Зеленского формирует ему соответствующую картину. При этом запрет украинских антикоррупционных ведомств – это лишь очередной шаг Зеленского в его автократических проявлениях. Не стоит забывать о том, что он контролирует украинские СМИ, а также оказывает противодействие своим политическим противникам, в том числе вводя санкции. Не случайно Зеленского за его автократические устремления активно критикуют и [мэр Киева Виталий] Кличко, и [экс-президент Украины Петр] Порошенко [*внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму]. И здесь речь идет о попытке Зеленского устранить политических конкурентов. Он пытается не допустить [бывшего главкома ВСУ и украинского посла в Лондоне Валерия] Залужного и [руководителя главного управления разведки минобороны Украины Кирилла] Буданова [внесен в России в список террористов и экстремистов] до предстоящих президентских выборов. Судя по всему, Зеленский примет участие в этих выборах несмотря на то, что в свое время обещал не выставлять свою кандидатуру на второй срок. Антон Орлов Директор Института исследования проблем современной политики

Вместе с тем политолог связал ограничение работы антикоррупционных структур в стране с недавней сменой украинского премьер-министра.

«Предыдущий украинский премьер не позволял Зеленскому так распоясаться. А при новом премьер-министре, которая вступила в должность всего несколько дней назад, ограничение работы антикоррупционных ведомств стало чуть ли не первым его серьезным шагом», - отметил Орлов.

При этом эксперт со скепсисом воспринял сообщения британского журнала Spectator о возможном введении Евросоюзом санкций против Украины из-за ликвидации антикоррупционных агентств в стране.

«Уверен, что подобные санкции вводиться не будут, по крайней мере на первом этапе. Отношение к Зеленскому со стороны ЕС и коллективного Запада в целом можно сравнить с отношением американцев в свое время к никарагуанскому диктатору Анастасио Сомосе. Американцы говорили о нем так: «Сомоса, конечно же сукин сын, но это наш сукин сын». И здесь – в случае с Зеленским и ЕС – будет примерно то же самое. Полагаю, Запад при первом приближении закроет глаза на его действия», - сказал аналитик.

Орлов также ответил на вопрос о перспективах разрастания протестов на Украине, вызванных принятием нового закона по НАБУ и САП.

«Риски разрастания протестов существуют. Дело в том, что у Зеленского есть прочная оппозиция в лице партии «Европейская солидарность», куда входят Кличко и Порошенко*. Эти люди по-прежнему пользуются определенной поддержкой на Украине. Кроме того, не стоит забывать, что Зеленский изменил своим избирателям, пересмотрев собственную политику. Его предвыборные обещания — это полная противоположность тем шагам, которые он в итоге предпринял. И теперь даже представителям его партии «Слуга народа» очевидно, что огромное количество украинских избирателей выступает против политики Зеленского. Так что протесты, конечно, могут разрастись, тем более если их поддержат американцы. А американцы могут это сделать, ведь президент США Дональд Трамп на дух не переносит Зеленского. Более того, он считает Украину убыточным проектом, а в Зеленском видит ее главного торгаша, ее главного вымогателя. То есть он давно хочет его поменять на другого человека. А если протесты получат американскую поддержку, то все это может вылиться в смену власти на Украине в будущем», - заключил специалист.

Ранее сообщалось, что на Украине готовятся новые акции протеста из-за ликвидации Зеленским НАБУ и САП.