Автор The Telegraph Оуэн Мэтьюз призвал Владимира Зеленского уйти в отставку на фоне скандала вокруг закона об антикоррупционных органах. По мнению Мэтьюза, новый глава Украины мог бы помочь «перезагрузке» в отношениях с Россией.

Мэтьюз отметил, что Украина получила от западных стран ракеты, артиллерию и танки вместо касок и бинтов в том числе благодаря «неустанному лоббированию» со стороны Зеленского и его «артистизму».

«Но эти времена прошли. Зеленский больше не является частью решения украинского вопроса - он стал частью проблемы», - считает автор статьи.

Он отметил, что за последний год Зеленский использовал чрезвычайные полномочия для преследований своих политических оппонентов и критиков. Оппозиционные СМИ были закрыты, а тысячи компаний были захвачены соратниками Зеленского под предлогом предполагаемых связей с Россией, подчеркнул автор статьи.

Несколько высокопоставленных членов кабинета министров были уволены, но не привлечены к ответственности за масштабную коррупцию. А на этой неделе партия Зеленского решила взять под контроль два ключевых антикоррупционных агентства, которые расследовали деятельность сотен чиновников, депутатов и сотрудников администрации Зеленского.

Мэтьюз обратил внимание, что после этого улицы Киева впервые за долгое время оказались заполнены молодыми протестующими. И произошло это именно в тот момент, когда президент США Дональд Трамп начал двигаться в «более проукраинском» направлении, отметил Мэтьюз.

«Атака Зеленского на антикоррупционные агентства <…> была огромной и необоснованной ошибкой», - подчеркнул он.

Мэтьюз назвал это подарком всем западным силам, выступающим против дальнейшей военной помощи Киеву. Действия Зеленского также вызвали осуждение со стороны ЕС, который собирался начать с Украиной переговоры о членстве.

Автор задался вопросом, каким компроматом на ближайшее окружение Зеленского могло располагать Национальное антикоррупционное бюро Украины, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак созвал парламент во время каникул и спешно принял законопроект, фактически закрывающий агентство.

Депутаты от оппозиции считают, что Зеленский «держится за власть всеми возможными способами». Несмотря на продолжающиеся боевые действия, на Украине всё чаще раздаются призывы к проведению новых выборов. Более 70 процентов украинцев считают, что их лидеры наживаются на конфликте.

«Существует риск, что он [Зеленский] последует примеру своих коррумпированных предшественников, ему следует уйти в отставку ради Украины», - заключил Мэтьюз.

По его версии, новый глава Украины ознаменовал бы собой момент перезагрузки, особенно если бы он был готов защищать права русскоязычного населения Украины - это одно из ключевых требований Кремля.

Во Франции выступили с призывом после решения Зеленского

Ранее Зеленский подписал закон, подчиняющий антикоррупционные органы Украины генпрокурору страны. Это фактически лишает их независимости. Украинского генпрокурора назначает глава государства.

На Украине прошли массовые акции против нового закона. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц пообещали провести с Зеленским разговор о последних событиях «в контексте европейских амбиций Украины».