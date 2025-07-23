Экс-посол США описал отношения с Лавровым одним русским словом

Бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что его отношения с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым были сложными. Своим впечатлением он поделился в интервью блогеру Юрию Дудю* (внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов).

Блогер задал Макфолу вопрос о том, как складывались его отношения с главой российского внешнеполитического ведомства. Дипломат по-русски ответил словом «сложно». По словам Макфола, Лавров обращался к нему по имени, не прибегая к принятому обращению «господин посол».

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«С Лавровым было сложно, он не простой человек. Он не дипломат, он очень воинственный», — поделился экс-посол США.

В апреле спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал Майкла Макфола перестать быть игроком глубинного государства и взять на себя роль миротворца.