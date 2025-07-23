СМИ: Армения согласна передать США контроль над Зангезурским коридором
Испанское издание Periodista Digital сообщает, что Армения согласилась передать контроль над Зангезурским коридором Вашингтону.
Согласно информации издания, Армения и США подписали секретный меморандум, который подразумевает передачу контроля над регионом. При этом, Зангезурский коридор связывает Азербайджан с анклавом в Нахичеване. Этот коридор будет управляться частной американской компанией.
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«В меморандуме, предоставленном армянской диаспоре, говорится, что Армения сохраняет суверенитет над Сюникской областью. Однако уточняется, что транспортный коридор будет эксплуатироваться частной американской компанией, получившей соответствующую лицензию. Распределение доходов от использования коридора отражает основополагающие интересы данного соглашения. Американская управляющая компания получит 40% дохода, а Армения — только 30%», - сообщает издание.