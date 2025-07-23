СМИ: Армения согласна передать США контроль над Зангезурским коридором

Испанское издание Periodista Digital сообщает, что Армения согласилась передать контроль над Зангезурским коридором Вашингтону.

Согласно информации издания, Армения и США подписали секретный меморандум, который подразумевает передачу контроля над регионом. При этом, Зангезурский коридор связывает Азербайджан с анклавом в Нахичеване. Этот коридор будет управляться частной американской компанией.

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