Сирия запросила помощь у Турции в борьбе с терроризмом

Дамаск также официально обратился за поддержкой в укреплении оборонного потенциала республики. Получено официальное обращение, сообщила информационное госагентство Anadolu со ссылкой на турецкое Минобороны.

Там отметили, что в соответствии с запросом продолжается работа для обеспечения обучения, консультаций и технической поддержки для усиления оборонного потенциала Сирии.

13 июля вооружённые формирования напали на друзские поселения в провинции Сувейда. Была перекрыта трасса, связывающая регион с Дамаском. Для защиты мирных жителей в бой с вооружёнными радикалами вступили местные отряды самообороны. 16 июля израильские ВВС нанесли удары по Генштабу и президентскому дворцу в сирийской столице под предлогом защиты друзской общины.