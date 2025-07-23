Американский журналист Чарли Кирк в ходе «Шоу Такера Карлсона» (The Tucker Carlson Show) рассуждал о том, почему демократы выдвинули версию о вмешательстве России в выборы США в 2016 году, передает «Пул №3».

По словам Кирка, для демократов Дональд Трамп был воплощением зла. Им требовалась хоть какая-то причина его победы. Сначала они пытались связать успех Трампа с Cambridge Analytica — компанией, которая якобы получила доступ к личным данным пользователей Facebook. Но эта версия не устроила демократов, отметил журналист. Тогда почти одновременно появился миф о «вмешательстве России», добавил он.

Как сообщил Кирк, сейчас директор Нацразведки США Тулси Габбард пытается разобраться в этом вопросе. Он заявил, что не знает всех деталей ее расследования.

«То, что сделали с Трампом, — несправедливо. И то, что произошло со страной, — тоже. Вся эта история, если задуматься, буквально лишила демократическую партию способности к критическому восприятию реальности», — заявил Кирк.

Ранее Габбард опубликовала отчет с доказательствами того, что администрация Обамы сфабриковала данные о вмешательстве России в выборы 2016 года.