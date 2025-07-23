Полиция Молдавии задержала лидера партии «Шанс» Алексея Лунгу на акции протеста против давления Кишинева на блок «Победа». Об этом сообщил молдавский телеканал М-24, передает ТАСС.

Отмечается, что задержания прошли у здания Апелляционной палаты Кишинева. Прибывшие на место политики опротестовали отказ Центральной избирательной комиссии зарегистрировать «Победу» для участия в парламентских выборах.

По данным телеканала, силовики буквально тащили Лунгу к машине, чтобы задержать, и тому стало плохо.

Партия «Шанс» которую возглавляет Лунгу, входит в блок «Победа».

Накануне сообщалось, что бывшего председателя Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка задержали в Греции.

В марте сообщалось, что президент Молдавии Майя Санду рассматривает возможность лишения гражданства Плахотнюка, а также бывшего лидера ликвидированной партии «Шор» Илана Шора. В отношении обоих политиков в республике возбуждены уголовные дела по обвинению в совершении преступлений против государства и хищении денег.