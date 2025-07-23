Выявлена пугающая связь между пандемией Covid-19 и старением мозга

Пандемия Covid-19 "значительно" ускорила старение мозга – даже у тех, кто никогда не был инфицирован, говорится в новом пугающем исследовании.

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Ученые говорят, что напряжение в жизни людей, от изоляции в течение нескольких недель подряд до неопределенности, связанной с кризисом, "пагубно" сказалось на здоровье нации.

Результаты были получены на основе модели старения мозга, созданной с использованием данных о 15 334 здоровых людях, пишет Daily Mail.

Затем эта модель была использована для анализа снимков мозга еще 996 здоровых людей. Половине из них были сделаны снимки до пандемии, а половине - до и после пандемии.

Было обнаружено, что мозг последней группы старел в среднем на 5,5 месяцев быстрее. Некоторые из них даже состарились на 20 месяцев быстрее.

Это ускоренное старение во время пандемии наблюдалось независимо от того, были ли участники инфицированы.

Однако заражение Covid было связано с увеличением скорости старения по мере увеличения возраста участников.

Старение мозга также было более выражено у мужчин и у тех, кто испытывает социально-экономические трудности, такие как отсутствие работы, низкий уровень доходов, слабое здоровье и низкий уровень образования.

Исследователи также использовали тесты, пройденные участниками для оценки когнитивных способностей.

У тех, кто заразился Covid, это привело к снижению работоспособности, особенно гибкости мышления и скорости обработки информации, отмечает Daily Mail.

Ученые из Ноттингемского университета заявили: "Мы обнаружили, что пандемия нанесла ущерб здоровью мозга и вызвала ускоренное старение мозга независимо от наличия инфекции".

Доктор Али-Реза Мохаммади-Нежад, возглавлявший исследование, рассказал журналу Nature Communications: "Что меня больше всего удивило, так это то, что даже у людей, которые не болели Covid, наблюдалось значительное увеличение скорости старения мозга. Это действительно показывает, насколько сильно последствия пандемии - от изоляции до неопределенности - могли повлиять на здоровье нашего мозга".

Его коллега профессор Дороти Ауэр добавила: "Пандемия осложнила жизнь людей, особенно тех, кто и так находится в неблагоприятном положении".