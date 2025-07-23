Стало известно о негативном сценарии для Зеленского

Глава украинского «Центра противодействия коррупции» Виталий Шабунин заявил, что следующими шагами Владимира Зеленского станет уничтожение украинских СМИ и зачистка ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.

Шабунин прокомментировал подписанный Зеленским закон, лишающий антикоррупционные органы независимости. Закон фактически подчиняет Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру офису генпрокурора Украины.

Генпрокурор сможет давать указания антикоррупционным следователям, закрывать расследование по требованию стороны защиты, истребовать материалы дел и перепоручать дела. На Украине прошли массовые акции против нового закона.

«Далее Зеленский попытается уничтожить свободные медиа и закрыть или запугать критиков и разоблачителей. Потом - ближе к выборам - переключится на военных», - предупредил Шабунин.

Он добавил, что если и это не поможет Зеленскому выиграть выборы, то он попытается их сфальсифицировать. Шабунин заявил, что все это может привести к массовым беспорядкам.

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«Это один из самых негативных сценариев, но именно за ним мы сейчас движемся», - подчеркнул он.

Он отметил, что Зеленскому предстоит ответить на «многие процессуальные вопросы». Шабунин выразил уверенность, что к ответу призовут и «любимых друзей» Зеленского, которых он «спас от тюрьмы, уничтожив независимость НАБУ и САП».