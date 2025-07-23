Госдеп намекнул на сюрприз от Трампа по Украине

runews24.ru

На брифинге она предупредила, что когда президент обозначает временные рамки, решение может быть принято на любом этапе. Ее комментарий прозвучал в ответ на вопрос о первой неделе с момента угроз Трампа ввести новые пошлины.

Госдеп намекнул на сюрприз от Трампа по Украине
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Между тем, по данным американских СМИ, Москва продолжает настаивать на своих условиях прекращения огня. Российская сторона не меняет позицию, несмотря на угрозы санкциями со стороны президента США. В МИД России ранее заявляли, что считают дипломатический путь урегулирования приоритетным. Однако любые попытки говорить с Москвой на языке ультиматумов являются неприемлемыми. Таким образом, ситуация остается в подвешенном состоянии в ожидании следующих шагов Белого дома.

Международная обстановка вокруг украинского конфликта меняется: пока президент Турции дистанцируется от личного участия в переговорах, на Западе уже призывают Китай ответить за поддержку России.