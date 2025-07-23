Госдеп намекнул на сюрприз от Трампа по Украине

На брифинге она предупредила, что когда президент обозначает временные рамки, решение может быть принято на любом этапе. Ее комментарий прозвучал в ответ на вопрос о первой неделе с момента угроз Трампа ввести новые пошлины.

Между тем, по данным американских СМИ, Москва продолжает настаивать на своих условиях прекращения огня. Российская сторона не меняет позицию, несмотря на угрозы санкциями со стороны президента США. В МИД России ранее заявляли, что считают дипломатический путь урегулирования приоритетным. Однако любые попытки говорить с Москвой на языке ультиматумов являются неприемлемыми. Таким образом, ситуация остается в подвешенном состоянии в ожидании следующих шагов Белого дома.

Международная обстановка вокруг украинского конфликта меняется: пока президент Турции дистанцируется от личного участия в переговорах, на Западе уже призывают Китай ответить за поддержку России.