«ЕС склоняет к госперевороту»: что происходит у российских границ

Евросоюз активно давит на власти Грузии, угрожая отменой безвизового режима. Чего добиваются в Брюсселе, и как на это реагирует Тбилиси, разбиралось агентство РИА Новости.

Напомним, что в Грузии уже 230 дней идут антиправительственные митинги. Они начались после парламентских выборов, прошедших осенью 2024 года. Первая волна была спровоцирована оппозицией и занимавшей на тот момент пост президента Грузии Саломе Зурабишвили, которые отказались признавать их итоги.

Вторую волну митингов в конце ноября того же года вызвало решение премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и нового правительства о заморозке переговоров о вступлении страны в Евросоюз до 2028 года и отказе от любых бюджетных грантов со стороны ЕС. Также резкому обострению отношений Тбилиси и Брюсселя способствовало принятие грузинским парламентом закона об иноагентах – «О прозрачности иностранного влияния».

В итоге Европейский парламент выступил с заявлением, в котором официально подчеркнул, что «не признает нынешнее правительство» Грузии. Также в ЕП заявили, что пока правящая партия «Грузинская мечта» не откажется от «авторитарного курса», путь для страны в ЕС закрыт.

А Европейская комиссия предупредила об отмене действующего с 2017-го безвизового режима с Грузией. От Тбилиси потребовали приведения законодательства к нормам ЕС, эффективной антикоррупционной борьбы, недопустимости притеснения меньшинств и отмены закона «О прозрачности иностранного влияния».

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В ответ премьер-министр и председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе выразил готовность встретиться с любым европейским политиком или чиновником для обсуждения взаимных претензий. А представители оппозиции возложили ответственность за обострение отношений с ЕС на бывшего премьера и экс-председателя «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили.

Аналитики считают, что Иванишвили является «ключевым бенефициаром всех процессов» и, понимая выгоду от сотрудничества с Россией, пытается реализовать политику многовекторности, что не устраивает Брюссель.

«При этом и ЕС, и США, в свою очередь, пытаются закрепиться на Южном Кавказе. Но не думаю, что в Брюсселе решат откатить ситуацию назад. Им это ни к чему, там понимают: Тбилиси гораздо больше заинтересован в сотрудничестве. Не исключено, что в ближайшее время в Брюссель отправится одна или несколько грузинских делегаций и стороны что-то согласуют», - считает эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов.

В свою очередь директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов уверен, что ЕС «снова склоняет Грузию к государственному перевороту».

«Но мы видим, что Иванишвили не спешит с окончательными выводами. В ЕС у него лично заморожены огромные суммы, поэтому наверняка их разблокировку обсуждают. В Тбилиси настаивают на том, что действуют в национальных интересах. Однако если активы разморозят, вполне вероятно, Иванишвили пойдет другим путем, смягчит какие-то законы по НКО и тому подобному, как требует Брюссель», - пояснил он.

По мнению политолога, не стоит ожидать изменения позиции ЕС, так как сейчас мощным рычагом влияния для Брюсселя является грузинская молодежь.