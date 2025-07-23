В США раскритиковали меры Зеленского в отношении антикоррупционных ведомств

Президент Украины Владимир Зеленский, подписав закон об ограничении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП), играет с огнем в отношениях с США. Об этом пишет портал Axios.

По мнению автора статьи, Зеленский, возможно, играет с огнем, учитывая прошлые заявления президента США Дональда Трампа о том, что Украина крайне коррумпированная страна, а ее президент — «диктатор без выборов».

22 июля Верховная рада поддержала законопроект, который фактически ликвидирует всю независимость НАБУ и САП. Принятие закона спровоцировало массовые протесты на Украине, к которым присоединился мэр Киева Виталий Кличко.

Позднее Зеленский заявил, что ограничение полномочий НАБУ САП было необходимо для их очистки от влияния извне, в первую очередь от влияния России.