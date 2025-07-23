На Украине предрекли зачистки командования ВСУ Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский пойдет на зачистки командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) и сферы медиа, чем спровоцирует мятеж. Об этом заявил председатель правления общественной организации «Центр противодействия коррупции» (ЦПК) Виталий Шабунин в своем Telegram-канале.

© Lenta.ru

«Далее Зеленский попытается уничтожить свободные медиа и закрыть/запугать критиков и разоблачителей. Потом — ближе к выборам — переключится на военных. Когда же он поймет, что и это не помогает выиграть выборы, то попытается их сфальсифицировать. И это приведет далеко не к мирному противостоянию на улицах», — отметил он.

По словам главы ЦПК, в настоящий момент Зеленский ведет Украину именно к такому сценарию. Он подчеркнул, что Украина не является демократической страной, а президент развернул «гибридный режим с элементами авторитаризма и клептократии».

Во вторник, 22 июля, Верховная Рада приняла законопроект, фактически лишающий независимости Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) Украины. В тот же день документ на фоне протестов в Киеве, Одессе, Днепре и Львове подписал и президент страны Владимир Зеленский.