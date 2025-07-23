«Алиев — лишь инструмент»: эксперт о закулисье конфликта Баку и Москвы

Политолог-кавказовед Аслан Рубаев заявил, что проблемы в отношениях России и Азербайджана связаны с интересами Турции и Британии. Об этом политолог рассказал «Царьграду».

Главными элементами в партии Анкары и Лондона Рубаев назвал Зангезурский коридор («сквозной путь» к азербайджанскому городу Нахичевань и Турции), энергетические нити Каспия и логистику трансконтинентальных потоков. По словам политолога, тот, кто контролирует всё это, получает прямой рычаг давления на Россию, Иран, Центральную Азию и танкерные маршруты в Европу.

«Вот это всё под свой контроль хочет взять Британия», - считает Рубаев.

Он заявил, что в британских доктринах до 2035 года этот регион описан как «зона закрепления». По словам политолога, для «закрепления» в регионе Лондон может использовать НАТО или двусторонние миссии.

«Сегодня делается всё, чтобы вытеснить Россию с Южного Кавказа», - отметил политолог.

По его мнению, для России нет смысла вести переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Рубаев заявил, что Алиев - «не самостоятельная фигура и точно никакой не политик регионального масштаба».

«Разговаривать придется с теми, кто пишет ему сценарий», - заключил эксперт.

Отношения России и Азербайджана обострились на фоне задержания в Екатеринбурге людей, которые, по данным следователей, входили в состав «этнической преступной группы». Задержания связаны с делом об убийствах, совершенных в начале 2000-х годов.

Из-за задержаний МИД Азербайджана вызвал временного поверенного посольства России. В стране отменили все культурные мероприятия, связанные с Россией. В конце июня МВД Азербайджана объявило о проведении «операции» в офисе агентства Sputnik в Баку.

Позже азербайджанские власти задержали нескольких сотрудников агентства. Также были задержаны несколько россиян - в Баку заявили, что подозревают их в транзите наркотиков (большинство задержанных - IT-специалисты).

Алиев пожелал ВСУ "продолжать то, что они делают"

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве сожалеют о принятых Баку решениях. Он подчеркнул, что события в Екатеринбурге связаны с работой правоохранительных органов, поэтому «не могут и не должны являться поводом для подобной реакции».

В июле Алиев сообщил о подготовке международного иска против России из-за крушения самолета AZAL в декабре 2024 года. Песков после этого заявил, что в отношениях Москвы и Баку настал сложный период, но в Кремле надеются, что он пройдет.