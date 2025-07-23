В США разочаровались в Трампе

Президент США Дональд Трамп рискует повторить судьбу своего предшественника и стать «хромой уткой», если не выполнит свои предвыборные обещания, в том числе и по завершению конфликта на Украине. Об этом заявил «Комсомольской правде» предприниматель и общественный деятель Виктор Бут.

Бут напомнил, что Трамп всю свою избирательную кампанию говорил о необходимости прекратить разоряющие США войны и сделать страну «снова великой».

«И сейчас идет очень сильное разочарование у всех тех, кто голосовал за Трампа. Вот из-за его такой ястребиной позиции… За то, что он решил сделать на этом бизнес, что все его обещания о прекращении конфликта на Украине очень быстро оказались пшиком. И за то, что все его метания и начинания тоже, к сожалению, заканчиваются ничем», - отметил эксперт.

По его словам, в следующем году в США должно пройти переизбрание части парламента и, скорее всего, демократы выиграют эти выборы, а «Трамп станет «хромой уткой»». Чтобы не допустить такого провала, Трампу необходимо «выполнить те обещания, которые, он, наверное, тысячу раз повторял на всех своих митингах», уверен Виктор Бут.

Стало известно об угрозах Трампа Путину

Напомним, что во время своей избирательной кампании Трамп заявил, что может окончить конфликт на Украине за 24 часа, если его выберут президентом США. А в июне 2025 года американский лидер отметил, что его слова были «сарказмом». Он подчеркнул, что ситуация оказалась «гораздо сложнее, чем кто-либо мог себе представить».