Журналист Сергей Латышев заявил, что Украина на переговорах с Россией в действительности хочет поиздеваться, поскольку даже не готовится к ним. Об этом сообщает «Царьград».

Он отметил, что Киев предлагает провести встречу «впопыхах, чего Москва не любит, подходя ко всему серьезно». Уже это является издевательством.

«Во-вторых, уровнем украинской делегации. Ее возглавит экс-министр обороны Рустем Умеров, которого и.о. президента Украины Владимир Зеленский не смог пристроить даже послом в США», — подчеркнул Латышев.

Журналист считает, что вероятный потолок новой встречи в Стамбуле — продолжение обмена пленными и телами погибших. Кроме того, эксперты считают, что подписания единого согласованного меморандума в Турции не ожидается, как и согласования контактов президента России Владимира Путина и Зеленского. Лидеры стран обычно встречаются в финале, для заключения сделки или решения принципиального вопроса, однако такого в повестке переговорного процесса пока нет.

Раскрыты подробности третьего раунда переговоров России и Украины в Стамбуле

Напомним, что прямые переговоры России и Украины в Стамбуле были возобновлены в мае по инициативе Путина. Накануне Зеленский заявил, что представители Украины готовятся к новому раунду переговоров с Россией, в ходе которого будут подняты вопросы об обмене пленными, возвращении детей и возможной встрече лидеров двух стран.