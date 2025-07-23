Фото со свадьбы Трампа раскрыли его связи с Эпштейном

На архивных кадрах со свадьбы президента США Дональда Трампа и актрисы Марлы Мейплс в 1993 году заметили финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальных преступлениях. Об этом сообщает CNN.

На черно-белом фото, сделанном на свадебном приеме в отеле Plaza Нью-Йорке, Эпштейн запечатлен среди гостей. Ранее его участие в этом мероприятии не подтверждалось и не упоминалось в СМИ.

«Вы шутите, да?» — ответил Трамп в телефонном разговоре с журналистом CNN на просьбу прокомментировать фото.

После этого он несколько раз назвал телеканал «фейковыми новостями» и прервал звонок.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Трамп и Эпштейн, обвиненный в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, на протяжении 15 лет были близкими друзьями и регулярно проводили время вместе.