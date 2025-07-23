Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали подросшего принца Джорджа

Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редким фото своего подросшего сына, принца Джорджа.

Королевская семья публично поздравила принца Джорджа с 12-летием. В честь дня рождения сына принц Уильям и Кейт Миддлтон показали снимок, где мальчик был запечатлен в коричневом флисовом жилете поверх белой полосатой рубашки. Он стоял, облокотившись на забор. Кадр был сделан возле загородного дома супругов Анмер-Холл.

«Счастливого дня рождения, принц Джордж», — говорилось под публикацией.

13 июля королевская семья посетила финал мужского турнира, который прошел в Великобритании. Принцесса Уэльская вышла на публику в синем струящемся платье с декольте и нюдовых туфлях на каблуках. Кейт Миддлтон добавила к образу массивное золотое колье, серьги, часы и кольцо. Принц Уильям выбрал синий пиджак, белую рубашку с галстуком, брюки и коричневые лоферы.

Супругов сопровождали принц Джордж в брючном костюме и принцесса Шарлотта в молочном платье. Младший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма, принц Луи, пропустил мероприятие.