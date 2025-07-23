На Западе хотят, чтобы Сербия отменила безвиз и прямое сообщение с Россией. С таким требованием выступили Великобритания и Германия, пишут «Известия» со ссылкой на источник в правительстве Сербии.

Сербский депутат Драган Станоевич указал, что страны Запада хотят добиться ухудшения отношений между Москвой и Белградом и поставить Сербию под полный контроль, избавившись от политиков, выступающих за развитие отношений с Россией.

Между тем, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Сербия - это близкая для России страна. Так он прокомментировал сведения СВР о том, что Белград использует обходные схемы для поставок оружия киевскому режиму.